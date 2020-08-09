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"Наполі був у "відключці" півгодини": Гаттузо розкритикував команду після поразки від Барселони

09:30 - Читать на русском
"Наполі був у "відключці" півгодини": Гаттузо розкритикував команду після поразки від Барселони
Дженнаро Гаттузо / Getty images

Головний тренер неаполітанців Дженнаро Гаттузо відверто поділився думками щодо вильоту Наполі з Ліги чемпіонів

10’ Клеман Лангле
23’ Ліонель Мессі
45+1’ Луїс Суарес
 
Лоренцо Інсіньє 45+5’
10’ Клеман Лангле
23’ Ліонель Мессі
45+1’ Луїс Суарес
45+5’ Лоренцо Інсіньє

"Ми немов були у "відключці" півгодини: пропустили три дурних голи і зробили кілька дуже серйозних помилок. Я побачив команду, яка здійснила величезний тиск на Барселону. Ми повинні були двічі забивати на початку матчу, а замість цього пропустили. Я злюсь, коли ми пропускаємо після стандартних положень. Це просто змушує мене божеволіти.

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Я завжди повторюю, що у нас сильні, талановиті гравці, але нам потрібно рости з точки зору характеру, тому що він недостатньо хороший. Якщо подивитися на статистику, то Наполі домінував. Ми вдвічі більше били по воротах, більше володіли м'ячем, легко проходили їхній захист.

Було видно, що в другому таймі Барселоні було важко. Хтось говорив, що вони грають резервним складом, але я побачив лише команду вартістю в сотні мільйонів доларів. Ми грали як команда, але найприкріше те, що ми заснули на півгодини і подарували Барселоні перемогу", – цитує головного тренера Наполі Sky Sports Italia.

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Ліга чемпіонів Дженнаро Дженнаро Гаттузо Барселона - Наполі Наполі Наполі
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