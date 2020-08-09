"Наполі був у "відключці" півгодини": Гаттузо розкритикував команду після поразки від Барселони

"Ми немов були у "відключці" півгодини: пропустили три дурних голи і зробили кілька дуже серйозних помилок. Я побачив команду, яка здійснила величезний тиск на Барселону. Ми повинні були двічі забивати на початку матчу, а замість цього пропустили. Я злюсь, коли ми пропускаємо після стандартних положень. Це просто змушує мене божеволіти.

Курйозний шедевр Мессі та ще два суперечливих голи каталонців у відеоогляді матчу Барселона – Наполі – 3:1

Я завжди повторюю, що у нас сильні, талановиті гравці, але нам потрібно рости з точки зору характеру, тому що він недостатньо хороший. Якщо подивитися на статистику, то Наполі домінував. Ми вдвічі більше били по воротах, більше володіли м'ячем, легко проходили їхній захист.

Було видно, що в другому таймі Барселоні було важко. Хтось говорив, що вони грають резервним складом, але я побачив лише команду вартістю в сотні мільйонів доларів. Ми грали як команда, але найприкріше те, що ми заснули на півгодини і подарували Барселоні перемогу", – цитує головного тренера Наполі Sky Sports Italia.

Барселона перемогла Наполі: Сетьєн – другий Вальверде, Наполі не стрибнув вище голови, геній Мессі та суперечливий Чакир