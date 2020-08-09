Барселона вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів, перегравши Наполі у матчі з трьома скандальними голами

Барселона у першому матчі проти Наполі здобула виїзну нічию (1:1), що можна було б вважати епоганим результатом, але ігрові проблеми каталонців, помножені на втрату дискваліфікованих Бускетса та Відаля, змушували "кулес" нервувати. У неаполітанців були серйозні питання по здоров'ю Маноласа та Інсіньє, однак обидва розпочали в основі. Загалом, обидва тренери випустили всіх наявних лідерів.

Барселона – Наполі: Мессі відзначився курйозним шедевром, знищивши одразу трьох суперників

Наполі одразу зі стартовим свистком здивував фанатів і футболістів Барси, захопивши ініціативу й вже на 2-й хвилині ледь не відкривши рахунок – це Мертенс отримав передачу на лівий край штрафного від Інсіньє й вистрілив метрів з п'яти в ближній кут. Каталонців врятувала стійка! В наступні хвилини Кальєхон, Мертенс та Інсіньє невдало пробивали з лінії карного майданчика, а Руй навіть спробував перекинути тер Штегена з 40 метрів – неточно. За марнотратство покарали на 10-й хвилині з кутового, який заробив Мессі (пробив у Кулібалі), але воно було з присмаком скандалу. Ракітіч виконав подачу, Лангле у стрибку замкнув в дальній кут, але перед цим грубо відштовхнув Демме в Кулібалі. Арбітр Джюнейт Чакир послухав помічників і вказав на центр. 1:0!

Наполі намагався перехопити ініціативу й навіть заробив кілька перспективних стандартів, однак нічого цікавішого за удар Інсіньє зльоту в небо на 21-й хвилині створити не вдавалося. Барса мала лише дальній постріл Ракітіча повз ворота, але на 23-й хвилині подвоїла перевагу. Тут потрібно подякувати Мессі: Лео отримав поперечний пас на правий фланг від Суареса, обіграв двох захисників у штрафному, впав, підвівся, встиг відклеїтись від третього й пробив ще з-під двох – точно в дальній кут! За дві хвилини добити неаполітанців міг Суарес, який хитнув ді Лоренцо й пробив під праву стійку, але уругвайцю трішки забракло точності.

Ще за п'ять хвилин каталонці таки забили третій гол. Альба отримав передачу по флангу від де Йонга й прострілив на Суареса в дотик, а той у дотик же потужно пробив – Оспіна парирував! Втім, Френкі отримав відскок і красиво закинув мяч на дальню стійку, де Мессі прошив Руя й з мінімальної дистанції переграв Оспіну. Бути б дублю, якби не Чакир – турок побачив у Лео гру рукою. Повтори не переконували.

У Наполі в атаці взагалі нічого не виходило, а от у Мессі виходило все. На 40-й хвилині Лео вирвався з-за спини Кулібалі, а той, вибиваючи м'яч, врізав Лео по нозі. Епізод став у штрафному, тож Чакир, переглянувши повтор, призначив пенальті – схоже, що все справедливо, хоча у фанів та футболістів Наполі на це була своя думка.

Суарес з "позначки" довів рахунок до розгромного, однак у компенсований до першого тайму час Ракітіч у необов'язковій ситуації зніс Мертенса на вході в карний майданчик. Це був залізний пенальті – його реалізував Інсіньє. 3:1! Саме з цим рахунком команди й пішли на відпочинок.

У перерві Дженнаро Гаттузо зняв з гри Демме, кинувши у бій Лоботку. Станіслав рязом з партнерами зробив спробу притиснути Барсу на старті другого тайму: неаполітанці заробили низку стандартів, які замикав Кулібалі, а на 53-й хвилині Мертенс пробивав після навісу від Кальєхона – його удар накрили, а Інсіньє з рикошету добив головою. Тер Штеген спіймав м'яч! Втім, натиску італійців вистачило хвилин на десять, після чого Барса поступово відвела гру від власних воріт. Щоправда, господарі й самі не загострювали.

На 60-х хвилинах ініціатива остаточно перейшла до "блаугранас", але загалом на полі нічого не відбувалося. Стало відверто нудно. Тоді на 70-й хвилині Гаттузо додав до атаки Лосано та Політано – і вже на 71-й Ірвінг ударом головою замикав подачу Інсіньє. Вище воріт. І все. Наполі не мав нічого, крім відра кутових, а Барселона і не намагалася загострювати гру. Сетьєн навіть замін не проводив, а от Гаттузо не зупинявся – на 80-й хвилині він випустив Ельмаса й Міліка. На 81-й хвилині Аркадіуш таки забив гол, головою спрямувавши м'яч під ближню стійку, але його не зарахували через офсайд.

На 85-й відродити інтригу міг Лосано, який пробивав головою в красивому польоті й поцілив у стійку, а потім ще й сам слабенько стріляв після обіграшу Мессі в штрафному – в обох випадках тер Штеген контролював ситуацію. Сетьєн, тим часом, випустив на поле юного Мончу, але наказу йти вперед своїм підопічним не віддав. Наполі ж атакував до останніх хвилин, однак забити вдруге італійці не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "блаугранас" – 3:1.

Таким чином, Барселона вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Там на каталонців чекає Баварія.

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