Барселона – Наполі: Мессі відзначився курйозним шедевром, знищивши одразу трьох суперників

Ліонель Мессі подвоїв перевагу каталонців, відзначившись неймовірним сольним голом у ворота Наполі в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Мессі отримав передачу від Суареса на куті штрафного майданчика та спробував увірватись попри супротив одразу трьох суперників.

Барселона – Наполі: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Спочатку здалось, що аргентинець втратив м'яч, оскільки втратив рівновагу та впав, проте Ліонель доборовся до кінця, випередив захисників та точним ударом поцілив у дальній кут воріт.

Додамо, що перший поєдинок між Наполі та Барселоною завершився бойовою нічиєю (1:1).