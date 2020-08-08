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Барселона – Наполі: Мессі відзначився курйозним шедевром, знищивши одразу трьох суперників

22:38 - Читать на русском
Барселона – Наполі: Мессі відзначився курйозним шедевром, знищивши одразу трьох суперників
Ліонель Мессі / соцмережі

Ліонель Мессі подвоїв перевагу каталонців, відзначившись неймовірним сольним голом у ворота Наполі в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

10’ Клеман Лангле
23’ Ліонель Мессі
45+1’ Луїс Суарес
 
Лоренцо Інсіньє 45+5’
10’ Клеман Лангле
23’ Ліонель Мессі
45+1’ Луїс Суарес
45+5’ Лоренцо Інсіньє

Мессі отримав передачу від Суареса на куті штрафного майданчика та спробував увірватись попри супротив одразу трьох суперників.

Барселона – Наполі: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Спочатку здалось, що аргентинець втратив м'яч, оскільки втратив рівновагу та впав, проте Ліонель доборовся до кінця, випередив захисників та точним ударом поцілив у дальній кут воріт.

Додамо, що перший поєдинок між Наполі та Барселоною завершився бойовою нічиєю (1:1).

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Відеоновини Ліга чемпіонів Голи Мессі Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона Барселона - Наполі Наполі Наполі
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