"Наполи был в "отключке" полчаса": Гаттузо раскритиковал команду после поражения от Барселоны

"Мы словно были в "отключке" полчаса: пропустили три глупых гола и допустили несколько очень серьезных ошибок.

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Я увидел команду, которая оказала огромное давление на Барселону. Мы должны были дважды забивать в начале матча, а вместо этого пропустили. Меня злит, когда мы пропускаем после стандартных положений, просто сводит с ума.

Я всегда повторяю, что у нас сильные, талантливые игроки, но нам нужно расти с точки зрения характера, потому что он недостаточно хорош. Если посмотреть на статистику, то Наполи доминировал. Мы вдвое больше били по воротам, больше владели мячом, легко проходили сквозь их защиту.

Было видно, что во втором тайме Барселоне очень тяжело. Кто-то говорил, что они играют резервным составом, но я увидел лишь команду стоимостью в сотни миллионов долларов. Мы играли как команда, но наибольшие сожаления вызывает то, что мы уснули на полчаса и подарили Барселоне победу", – цитирует главного тренера Наполи Sky Sports Italia.

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