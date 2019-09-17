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Наполі – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

21:55 552 Читать на русском
Наполі – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Наполі – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Наполі розпочинає сезон ЛЧ матчем проти Ліверпуля. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 1-го туру Ліги чемпіонів УЄФА Наполі – Ліверпуль розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Стартові склади

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Манолас, Кулібалі, Руй – Кальєхон, Аллан, Руїс, Інсіньє – Мертенс, Лосано

Запасні: Оспіна, Максімовіч, Гулям, Ельмас, Зєлінскі, Мілік, Льоренте

Ліверпуль: Адріан – Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабінью, Мілнер – Салах, Мане, Фірміно

Запасні: Келлехер, Вейналдум, Ловрен, Гомес, Окслейд-Чемберлейн, Лаллана, Шакірі

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