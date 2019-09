Наполі – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Матч 1-го туру Ліги чемпіонів УЄФА Наполі – Ліверпуль розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

"Де ми будемо переодягатися у матчі з Ліверпулем?" – Анчелотті жорстко "наїхав" на владу Неаполя через ремонт стадіону

Стартові склади

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Манолас, Кулібалі, Руй – Кальєхон, Аллан, Руїс, Інсіньє – Мертенс, Лосано

Запасні: Оспіна, Максімовіч, Гулям, Ельмас, Зєлінскі, Мілік, Льоренте

Ліверпуль: Адріан – Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабінью, Мілнер – Салах, Мане, Фірміно

Запасні: Келлехер, Вейналдум, Ловрен, Гомес, Окслейд-Чемберлейн, Лаллана, Шакірі

