Наполи – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Матч 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА Наполи – Ливерпуль начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Стартовые составы

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй – Кальехон, Аллан, Руис, Инсинье – Мертенс, Лосано

Запасные: Оспина, Максимович, Гулям, Эльмас, Зелински, Милик, Льоренте

Ливерпуль: Адриан – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабинью, Милнер – Салах, Мане, Фирмино

Запасные: Келлехер, Вейналдум, Ловрен, Гомес, Окслейд-Чемберлейн, Лаллана, Шакири

