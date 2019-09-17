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Наполи – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

21:55 274 Читати українською
Наполи – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Наполи – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Наполи начинает сезон ЛЧ матчем против Ливерпуля. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА Наполи – Ливерпуль начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй – Кальехон, Аллан, Руис, Инсинье – Мертенс, Лосано

Запасные: Оспина, Максимович, Гулям, Эльмас, Зелински, Милик, Льоренте

Ливерпуль: Адриан – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабинью, Милнер – Салах, Мане, Фирмино

Запасные: Келлехер, Вейналдум, Ловрен, Гомес, Окслейд-Чемберлейн, Лаллана, Шакири

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