"Де ми будемо переодягатися у матчі з Ліверпулем?" – Анчелотті жорстко "наїхав" на владу Неаполя через ремонт стадіону

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті не міг стримати емоцій після огляду ремонтних робіт на домашній арені "партенопейців" Сан-Паоло.

"Я побачив стан роздягалень Сан-Паоло. У мене немає слів. Я прийняв вимогу клубу провести перші два матчі сезону на виїзді, щоб роботи були завершені, як і обіцяв.

Атлетіко продовжує зносити Вісенте Кальдерон – вболівальники ледь стримують сльози

За два місяці можна побудувати будинок, а вони не спромоглися навіть відремонтувати роздягальні! І де ми будемо переодягатися під час матчів з Сампдорією та Ліверпулем?

Я обурений неадекватністю і непрофесіоналізмом тих, хто повинен був займатися цією роботою. Як може влада ігнорувати взяті на себе зобов'язання? Я бачу тільки презирство і відсутність турботи про команду від міста", – цитує Анчелотті офіційний сайт Наполі.

Нагадаємо, вже 17 вересня Наполі прийматиме Ліверпуль в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками