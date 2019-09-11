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"Де ми будемо переодягатися у матчі з Ліверпулем?" – Анчелотті жорстко "наїхав" на владу Неаполя через ремонт стадіону

11 вересня 23:20 206 Читать на русском
"Де ми будемо переодягатися у матчі з Ліверпулем?" – Анчелотті жорстко "наїхав" на владу Неаполя через ремонт стадіону
Карло Анчелотті / Фото UEFA

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті не міг стримати емоцій після огляду ремонтних робіт на домашній арені "партенопейців" Сан-Паоло.

 

"Я побачив стан роздягалень Сан-Паоло. У мене немає слів. Я прийняв вимогу клубу провести перші два матчі сезону на виїзді, щоб роботи були завершені, як і обіцяв.

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За два місяці можна побудувати будинок, а вони не спромоглися навіть відремонтувати роздягальні! І де ми будемо переодягатися під час матчів з Сампдорією та Ліверпулем?

Я обурений неадекватністю і непрофесіоналізмом тих, хто повинен був займатися цією роботою. Як може влада ігнорувати взяті на себе зобов'язання? Я бачу тільки презирство і відсутність турботи про команду від міста", – цитує Анчелотті офіційний сайт Наполі.

Нагадаємо, вже 17 вересня Наполі прийматиме Ліверпуль в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

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Сан-Паоло Наполі Наполі Італія Карло Анчелотті Карло Анчелотті Наполі - Ліверпуль
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