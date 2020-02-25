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Наполи – Барселона: Месси поднялся в топ-5 гвардейцев Лиги чемпионов – впереди три легенды Реала

25 февраля 22:31 176 Читати українською
Наполи – Барселона: Месси поднялся в топ-5 гвардейцев Лиги чемпионов – впереди три легенды Реала
Лионель Месси / Reuters

Лидер испанской Барселоны Лионель Месси вышел в старте на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского Наполи.

30’ Дрис Мертенс
 
Антуан Гризманн 57’
Артуро Видаль 89’
30’ Дрис Мертенс
57’ Антуан Гризманн
89’ Артуро Видаль

Этот поединок стал для аргентинца 141-м в главном евротурнире. По этому показателю нападающий сравнялся с легендой Манчестер Юнайтед Райаном Гиггзом, сообщает Gracenote Live.

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Теперь Месси делит с валлийцем 5-е место в списке гвардейцев ЛЧ. Впереди 6-кратного обладателя "Золотого мяча" экс-форвард мадридского Реала Рауль (142 матча), культовый экс-одноклубник Хави (151), извечный соперник Криштиану Роналду (168) и экс-голкипер Реала и Порту Икер Касильяс, недавно завершивший профессиональную карьеру.

К слову, Лионель Месси дебютировал в Лиге чемпионов в сезоне 2004/05, когда "блаугранас" противостояли Шахтеру на донецком РСК Олимпийский.

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