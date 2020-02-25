Наполі – Барселона: Марадона побажав Мессі провалу в поєдинку Ліги чемпіонів

Легендарний аргентинець Дієго Марадона поділився роздумами щодо протистояння Наполі та Барселони в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Я сподіваюся, що Мессі не зіграє чудово проти Наполі. Ліонель – гравець з величезним талантом, він дуже хороший. Лео повинен продовжувати свою кар'єру і своє життя, знаючи, що він найкращий футболіст сучасності.

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Барселона відкрила для мене двері в Європу, але я написав свою історію блакитним кольором. Моє серце – з Наполі. Я віддав усе для неаполітанців, а вони, в свою чергу, продемонстрували мені свою прихильність. Час, проведений у Наполі та збірній Аргентині, був найкращим для мене, тоді вдалося виграти чемпіонат Італії, Кубок УЄФА та Кубок світу.

Наполі переживає складну ситуацію. З приходом Гаттузо команда стала краще грати. Гра проти Барселони буде дуже важкою. Я сподіваюся, що Наполі здивує, і подарує радість своїм вболівальникам", – наводить слова Марадони Sport.es.

Нагадаємо, матч Наполі – Барселона відбудеться вже сьогодні, початок гри о 22:00.

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