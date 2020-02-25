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Наполи – Барселона: Марадона пожелал Месси провала в матче Лиги чемпионов

13:47 146 Читати українською
Наполи – Барселона: Марадона пожелал Месси провала в матче Лиги чемпионов
Диего Марадона / AP Photo

Легендарный аргентинец Диего Марадона поделился мыслями о противостоянии Наполи и Барселоны в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

 

"Я надеюсь, что Месси не сыграет прекрасно против Наполи. Лионель – игрок с огромным талантом, он очень хороший. Лео должен продолжать свою карьеру и свою жизнь, зная, что он лучший футболист современности.

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Барселона открыла для меня двери в Европу, но я написал свою историю голубым цветом. Мое сердце – с Наполи. Я отдал все для неаполитанцев, а они, в свою очередь, продемонстрировали мне свою благосклонность. Время, проведенное в Наполи и сборной Аргентине, было лучшим для меня, тогда удалось выиграть чемпионат Италии, Кубок УЕФА и Кубок мира.

Наполи переживает сложную ситуацию. С приходом Гаттузо команда стала лучше играть. Игра против Барселоны будет очень тяжелой. Я надеюсь, что Наполи удивит и подарит его радость своим болельщикам", – приводит слова Марадоны Sport.es.

Напомним, матч Наполи – Барселона состоится уже сегодня, начало игры в 22:00.

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