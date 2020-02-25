Наполі – Барселона: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Наполі приймає Барселону в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Анонс гри читайте на "Футбол 24".

Наполі – Барселона

25 лютого, 22:00. Неаполь, Сан-Паоло

Головний арбітр: Фелікс Брих (Німеччина)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Ліонель Мессі приїхав у Неаполь, щоб довести місцевим фанам, що він не гірший, ніж легендарний Дієго Армандо Марадона. Останній провів на старенькому Сан-Паоло найбільш успішний період власної кар'єри, вигравши два Скудетто. Тут його вважають живим божеством, якому ставлять пам'ятники та співають оди. Лео не подобається порівняння з тим, хто ощасливив аргентинську націю на чемпіонаті світу-1986, але заочне "суперництво" обох за історичний трон буквально полонило Італію – від перших шпальт популярних видань до затишних кав'ярень на березі Тірренського моря. Сьогодні Неаполь говорить про Мессі, спадкоємця Марадони.

Наполі – Барселона: італійські фанати зустріли Мессі вигуками "Дієго, Дієго"

За словами самого Лео, каталонський гранд наразі – недостатньо сильний для перемоги у Лізі чемпіонів. Однак, нещодавній покер чинного володаря "Золотого м'яча" у ворота Ейбара дозволяє припускати, що Барса поволі повертає властивий для себе яскравий футбол з агресивним пресингом і великою кількістю моментів. Дебютант ЛЧ Кіке Сетьєн, схоже, не даремно проміняв власних корів на вередливих зірок, яких почали списувати з рахунків, особливо, після серії гучних скандалів. Розгромна перемога над басками з розкішним перформансом аргентинця повернула "кулес" лідерство у Прімері. Тепер вони сподіваються розвинути успіх на Апеннінах... вражених коронавірусом. Гості вже відчули на собі перші незручності через небезпечну хворобу: довелось проходити додатковий медогляд, виміряти температуру прямо на борту літака, виконувати усі вимоги медиків в готелі.

Іспанська преса застерігає "блаугранас" від власної хвороби, симптоми якої проявляються якраз на стадії плей-офф Ліги чемпіонів. Барса провалила два останні розіграші найпрестижнішого єврокубка з жахливими виступами у Римі та Ліверпулі. Неаполь – черговий складний іспит, насамперед, через психологію. Команда Сетьєна повинна довести, що готова здобувати результат на виїзді, де зазвичай неабияк ускладнює собі життя. Каталонці переконливо виграли групу смерті з Борусією та Інтером, набравши 14 очок, але їхня гра в гостях була далекою від ідеалу. Спочатку ледь винесли ноги з Дортмунда (0:0), а потім неймовірно страждали у Празі (1:2). Виїзний поєдинок з Інтером (1:2) навряд чи можна назвати показовим, адже Барса грала напіврезервним складом і не вирішувала жодних турнірних завдань.

Наполі – Барселона: Піке пригадав ганебні поразки від Роми та Ліверпуля

У попередніх 16-ти гостьових матчах Ліги чемпіонів "кулес" перемогли лише шість разів, і це великий шанс для Наполі, який вчасно вийшов на пік форми. Партенопейці можуть взяти реванш за жахливу поразку від Барси на МКЧ влітку 2019-го (0:4), використавши фантастичну підтримку власної торсиди. На Сан- Паоло – завжди гаряче, а каталонці нерідко панікують за схожих умов. Підопічні експресивного Дженнаро Гаттузо видали серію із 7-ми тріумфів у 9-ти поєдинках, здолали Інтер на Джузеппе Меацца в Кубку Італії, підібрались до топ-5 італійської Серії А. Команда перебуває на ходу, але перемоги даються нелегко. Репетиція у Брешії виявилась складною і енергозатратною – пропустили першими, зрівняли з пенальті, ризикували втратити очки.

Якщо Барселона переважно ганьбиться на пізніх стадіях Ліги чемпіонів, то Наполі ще жодного разу не проходив 1/8 фіналу. Щоправда, італійський клуб лише двічі потрапляв у плей-офф – у сезонах 2011/12 та 2016/17. В обох випадках неаполітанці поступались майбутнім переможцям турніру – Челсі та Реалу. Минулого року "голубі" не вийшли з групи, пропустивши вперед Ліверпуль з ПСЖ, а цього разу фінішували відразу за мерсисайдцями, набравши 12 очок. Інсіньє та Ко не програвали чинному володарю трофею у поточній кампанії. Вдома Наполі сенсаційно тріумфував з рахунком 2:1, а на Енфілді, де Барса пропустила чотири, розписав нульову нічию.

Цікаво, що Кіке Сетьєн вже вигравав тренерську дуель у Дженнаро Гаттузо. Це трапилось на груповому етапі Ліги Європи 2018/19, коли кантабрійський фахівець очолював Бетіс, а Ріно – свій рідний Мілан. "Огірки" взяли три очки на Сан-Сіро (2:1) та не програли вдома (1:1). Севільський клуб у підсумку фінішував першим, тоді як "россонері" посіли ганебне третє місце.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кулібалі – Суарес, Дембеле, Альба, Серхі Роберто

Під питанням: Мілік, Лосано, Хюсай, Льоренте (усі – Наполі)

Орієнтовні склади команд

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Манолас, Максімовіч, Маріу Руй – Фабіан Руїс, Демме, Зелінскі – Кальєхон, Мертенс, Інсіньє

Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Фірпо – Артур, Бускетс, де Йонг – Мессі, Грізманн, Ансу Фаті

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

На Сан-Паоло не варто очікувати зливи голів. Барселона рідко феєрить в гостях, а від травми Луїса Суареса ще й постраждав атакувальний потенціал команди. Попри всю геніальність Мессі навіть один забитий м'яч буде великим успіхом для підопічних Сетьєна. Наполі, швидше за все, закриється на власній половині поля і спробує підловити гостей на швидкій контратаці. Зважаючи на валідольний футбол "кулес" поза межами Камп Ноу, нагоди у господарів точно з'являтимуться.

Повернення генія Мессі, щурячі перегони в АПЛ, коронавірус проти Серії А, Неймар їде на карнавал – огляд вікенду