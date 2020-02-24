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Валенсія – Аталанта: коронавірус може зірвати матч команди Маліновського в Лізі чемпіонів

18:46 349 Читать на русском
Валенсія – Аталанта: коронавірус може зірвати матч команди Маліновського в Лізі чемпіонів
Коронавірус продовжує поширюватись в Італії / Фото CalcioMercato

Італійські вболівальники продовжують потерпати від наслідків поширення коронавірусу.

 

2,5 тисячі фанатів Аталанти, які виявили бажання підтримати свою команду під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Валенсії, ризикують спостерігати за грою по телевізору, повідомляє Marca.

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У таборі "кажанів" занепокоєні поширенням емпідемії коронавірусу на батьківщині Аталанти, томуможуть заборонити приїзд італійських вболівальників у Валенсію, щоб не наражати на небезпеку своїх фанів. Іспанський клуб зараз проводить консультації з представниками депертаменту охорони здоров'я.

"Я навіть не знаю, чи зможе команда з Бергамо приїхати, не говорячи вже про їхніх вболівальників", – заявила очільник відділу епідемології у Валенсії.

Поєдинок запланований на 10 березня. Перша зустріч між цими суперниками завершилась розгромною перемогою Аталанти (4:1).

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Теги
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