Наполі – Барселона: Сетьєн поділився емоціями перед своїм дебютом у Лізі чемпіонів

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн закликав гравців відмовитись від недооцінки суперника у поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ проти Наполі.

"Останнім часом ми провели кілька дуже важких матчів у Ла Лізі, але виконали свої завдання. У нас позитивний настрій, динаміка результатів обнадіює. Хотілося б, щоб ми не опускалися нижче рівня, який показуємо.

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Завжди попереджаю гравців, щоб чекали від суперника лише найкращої гри. Кожна команда повинна віддаватися на полі без залишку, і найближчий матч не буде винятком. Я знаю, на що здатний Наполі, вони дуже добре виглядали проти команд найвищого класу на груповій стадії. Переконаний, що завтра нам буде протистояти видатний суперник.

Це мій перший матч в Лізі чемпіонів, так що мотивація у мене особлива. Дуже цікаво почати плей-офф на стадіоні на кшталт Сан-Паоло – на арені з великою історією і пристрасними вболівальниками. Вважаю, що нас чекає захоплююча гра. Сподіваюся, що вона увійде в історію, тому що ми покажемо хороший футбол і продемонструємо характер", – цитує Сетьена офіційний сайт УЄФА.

Поєдинок Наполі – Барселона відбудеться 25 лютого, початок о 22:00.

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