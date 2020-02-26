Наполі – Барселона: Бускетс і Відаль не допоможуть у матчі-відповіді – чилієць отримав безглузде вилучення

Іспанська Барселона не без кадрових втрат завершила перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти італійського Наполі (1:1). У матчі-відповіді не зіграють хавбеки Серхіо Бускетс і Артуро Відаль.

Обидва гравці поплатилися за недисциплінованість.

Наполі – Барселона: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги чемпіонів – як це було

Так, на 49-й хвилині Бускетс грубо в'їхав у Дріса Мертенса, який в ігровому епізоді опинився першим на м'ячі. "Гірчичник" для хавбека став 2-м у ЛЧ 2019/20, тому через перебір карток іспанець не зіграє на Камп Ноу.

Зі значно гіршого боку запам'ятався Відаль. Чилієць жорстко зіграв проти Маріо Руя, а потім вирішив з'ясувати взаємини з португальцем. Завзяття "оцінив" арбітр Фелікс Брих – по жовтій картці для Відаля за кожен із епізодів і вилучення, як наслідок.

Відео вилучення Відаля:

Барселона вирвала нічию в Наполі, втративши двох основних гравців на матч-відповідь