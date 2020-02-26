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Наполі – Барселона: Бускетс і Відаль не допоможуть у матчі-відповіді – чилієць отримав безглузде вилучення

00:35 198 Читать на русском
Наполі – Барселона: Бускетс і Відаль не допоможуть у матчі-відповіді – чилієць отримав безглузде вилучення
Відаль у боротьбі / Getty Images

Іспанська Барселона не без кадрових втрат завершила перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти італійського Наполі (1:1). У матчі-відповіді не зіграють хавбеки Серхіо Бускетс і Артуро Відаль.

30’ Дріс Мертенс
 
Антуан Грізманн 57’
Артуро Відаль 89’
30’ Дріс Мертенс
57’ Антуан Грізманн
89’ Артуро Відаль

Обидва гравці поплатилися за недисциплінованість.

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Так, на 49-й хвилині Бускетс грубо в'їхав у Дріса Мертенса, який в ігровому епізоді опинився першим на м'ячі. "Гірчичник" для хавбека став 2-м у ЛЧ 2019/20, тому через перебір карток іспанець не зіграє на Камп Ноу.

Зі значно гіршого боку запам'ятався Відаль. Чилієць жорстко зіграв проти Маріо Руя, а потім вирішив з'ясувати взаємини з португальцем. Завзяття "оцінив" арбітр Фелікс Брих – по жовтій картці для Відаля за кожен із епізодів і вилучення, як наслідок.

Відео вилучення Відаля:

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Теги
Ліга чемпіонів футбольні курйози Відеоновини Наполі - Барселона Артуро Відаль Артуро Відаль Серхіо Бускетс Серхіо Бускетс Барселона Барселона
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