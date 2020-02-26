Наполи – Барселона: Бускетс и Видаль не помогут в ответном матче – чилиец получил бессмысленное удаление

Испанская Барселона не без кадровых потерь завершила первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского Наполи (1:1). В ответном матче не сыграют хавбека Серхио Бускетс и Артуро Видаль.

Оба игрока поплатились за недисциплинированность.

Наполи – Барселона: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов – как это было

Так, на 49-й минуте Бускетс грубо въехал в Дриса Мертенса, который в игровом эпизоде оказался первым на мяче. "Горчичник" для хавбека стал 2-м в ЛЧ 2019/20, поэтому из-за перебора карточек испанец не сыграет на Камп Ноу.

Со значительно худшей стороны запомнился Видаль. Чилиец жестко сыграл против Марио Руя, а потом решил выяснить отношения с португальцем. Стремление "оценил" арбитр Феликс Брых – по желтой карточке для Видаля за каждый из эпизодов и удаление, как следствие.

Видео удаления Видаля:

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