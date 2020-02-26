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Наполи – Барселона: Бускетс и Видаль не помогут в ответном матче – чилиец получил бессмысленное удаление

00:35 27 Читати українською
Наполи – Барселона: Бускетс и Видаль не помогут в ответном матче – чилиец получил бессмысленное удаление
Видаль в борьбе / Getty Images

Испанская Барселона не без кадровых потерь завершила первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского Наполи (1:1). В ответном матче не сыграют хавбека Серхио Бускетс и Артуро Видаль.

30’ Дрис Мертенс
 
Антуан Гризманн 57’
Артуро Видаль 89’
30’ Дрис Мертенс
57’ Антуан Гризманн
89’ Артуро Видаль

Оба игрока поплатились за недисциплинированность.

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Так, на 49-й минуте Бускетс грубо въехал в Дриса Мертенса, который в игровом эпизоде оказался первым на мяче. "Горчичник" для хавбека стал 2-м в ЛЧ 2019/20, поэтому из-за перебора карточек испанец не сыграет на Камп Ноу.

Со значительно худшей стороны запомнился Видаль. Чилиец жестко сыграл против Марио Руя, а потом решил выяснить отношения с португальцем. Стремление "оценил" арбитр Феликс Брых – по желтой карточке для Видаля за каждый из эпизодов и удаление, как следствие.

Видео удаления Видаля:

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Теги
Лига чемпионов футбольные курьёзы Видеоновости Наполи - Барселона Артуро Видаль Артуро Видаль Серхио Бускетс Серхио Бускетс Барселона Барселона
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