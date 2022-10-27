Барселона унизительно вылетела из Лиги чемпионов за тур до завершения группового этапа. В руководстве каталонского клуба уже появились поклонники радикальных решений.

Очередное разгромное поражение от Баварии продемонстрировало истинный уровень команды Хави, которая пока не готова конкурировать с сильнейшими. Жалкое зрелище на Камп Ноу невероятно разозлило функционера "блаугранас" в vip-ложе. Он прямо на трибуне размышлял над заменой Хави. Рядом находился президент клуба Жоан Лапорт.

Скандальный инсайд озвучил агент ФИФА и эксперт El Chiringuito Жорди Хота. Последний не осмелился озвучить имени чиновника, однако почти дословно зацитировал его слова: "С этим тренером этого бы не произошло. Нам нужен этот наставник, или кто-то похожий. Нам нужен характер. Он должен возглавить команду".

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После нервной паузы инсайдер таки назвал имя тренера: "Луис Энрике. Не знаю, работают ли они уже над его назначением, тем более впереди Мундиаль. Тем не менее, именно его имя неоднократно звучало из уст функционера".

Сам Хави пока даже не рассматривает возможность собственной отставки. После матча 42-летний наставник общался с командой на повышенных тонах, пишет AS. "С такой игрой в Европе соревноваться невозможно. Это был шаг назад", – отметил специалист.

Напомним, летом Барса продавала активы, чтобы создать для Хави конкурентную команду. Звездные трансферы обошлись каталонцам в 160 млн. евро. Теперь приоритеты смещаются в сторону Примеры, однако нынешний тренерский штаб вряд ли может чувствовать себя в безопасности.

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