"Ми сьогодні зіграли недостатньо добре, як, втім, і за сумою двох матчів. Не вистачало завершального удару. Не вийшло зіграти так само емоційно, як це вдавалося недавно і в чемпіонаті, і в Кубку. Можливо, ми трохи перегоріли. Другий тайм вийшов трохи краще, але моментів створили обмаль.

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Мої футболісти – такі ж люди, як і всі. Сьогодні вони не вийшли на свій оптимальний рівень, тому і програли. Треба рухатися далі. Посумувати трошки можна, але 20 годин по тому необхідно буде відкинути ці думки і зосередитися на чемпіонаті з Кубком", – цитує Нагельсманна офіційний сайт УЄФА з посиланням Sky.

Зауважимо, що "бикам" не вдалося повторити свій торішній успіх у Лізі чемпіонів, коли вони дісталися до півфіналу турніру. У нинішньому розіграші РБ Лейпциг припинив боротьбу вже у першому раунді плей-офф, двічі програвши Ліверпулю з однаковим рахунком – 0:2.

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