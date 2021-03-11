"Мы сегодня сыграли недостаточно хорошо, как, впрочем, и по сумме двух матчей. Не хватало завершающего удара. Не получилось сыграть так же эмоционально, как это удавалось недавно и в чемпионате, и в Кубке. Возможно, мы немного перегорели. Второй тайм получился немного лучше, но моментов создали мало.

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Мои футболисты – такие же люди, как и все. Сегодня они не вышли на свой оптимальный уровень, поэтому и проиграли. Надо двигаться дальше. Погрустить немного можно, но 20 часов спустя необходимо будет отбросить эти мысли и сосредоточиться на чемпионате с Кубком", – цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА со ссылкой на Sky.

Заметим, что "быкам" не удалось повторить свой прошлогодний успех в Лиге чемпионов, когда они добрались до полуфинала турнира. В нынешнем розыгрыше РБ Лейпциг прекратил борьбу уже в первом раунде плей-офф, дважды проиграв Ливерпулю с одинаковым счетом – 0:2.

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