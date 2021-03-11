Ліверпуль приймав РБ Лейпциг у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найкращих моментів матчу Ліверпуль – РБ Лейпцига на "Футбол 24".

РБ Лейпциг зберігав примарні шанси на продовження боротьби у ЛЧ, але дива не трапилось.

Джеррард відреагував на чутки про своє повернення у Ліверпуль

Клас Ліверпуля дався взнаки, підопічні Клоппа стримували суперника і реалізували два моменти після перерви. Красивим вдався гол Салаха, який більярдним ударом завершив стрімку контратаку господарів.

Ліверпуль долучився до інших чвертьфіналістів ЛЧ, серед яких Порту, Борусія Д та ПСЖ.

Ліверпуль у яскравому матчі повторно обіграв РБ Лейпциг та продовжить боротьбу в ЛЧ