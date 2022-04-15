"Знаю, що мене завжди критикуватимуть з усіх боків. Це нормально, і я можу жити з цим. Але з 450 погрозами смерті в Instagram це не так просто.

Нагельсманн не виключив звільнення з Баварії після вильоту з ЛЧ

Я цього не розумію. Як тільки люди вимкнули телевізор, вони забули про всю порядність. І ще вважати, що вони єдині мають рацію. Це божевілля", – сказав Нагельсманн на прес-конференції перед матчем проти Армінії у Бундеслізі.

Нагадаємо, у чемпіонаті Німеччини "ротен" лідирують, випереджаючи Борусію Дортмунд на 9 залікових пунктів.

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