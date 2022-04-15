"Знаю, что меня будут всегда критиковать со всех сторон – это нормально. Я могу жить с этим. Но с 450 угрозами смерти в Instagram это не так просто.

Нагельсманн не исключил увольнения из Баварии после вылета из ЛЧ

Я этого не понимаю. Как только люди выключили телевизор, они забыли всю порядочность. И еще считают, что они единственные правы. Это безумие", – сказал Нагельсманн на пресс-конференции перед матчем против Арминии в Бундеслиге.

Напомним, в чемпионате Германии "ротен" лидируют, опережая Боруссию Дортмунд на 9 зачетных пунктов.