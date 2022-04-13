"Раніше ми вилетіли з Кубка Німеччини, тепер – з ЛЧ. Півфінал Ліги чемпіонів – це мінімум для Баварії. На жаль, ми не змогли туди пробитися. Не знаю, що тепер мене чекає, але я не боюся, адже існують куди гірші речі. Зараз я зосереджений на поєдинку проти Армінії.

Вільяреал дотепно підколов Баварію після виходу в 1/2 фіналу ЛЧ – мюнхенці прогнозували космічний погром

Я розчарований. Те, що сталося наприкінці гри з Вільяреалом – дуже прикро. Поразка у першому матчі стала для нас фатальною", – цитує Нагельманна Sport1.

Нагадаємо, 34-річний Юліан очолив Баварію влітку 2021-го. Під його керівництвом команда лідирує в Бундеслізі, але вилетіла з Кубка Німеччини від Борусії М (0:5), а в ЛЧ не змогла пройти Вільяреал на стадії чвертьфіналу (0:1, 1:1). А от 10-й поспіль чемпіонський титул, схоже, нікуди не втече – 9 очок відриву за 5 турів до фінішу.

Вільяреал сенсаційно вийшов у півфінал Ліги чемпіонів – Баварія вилетіла, пропустивши фатальний гол на останніх хвилинах