"Для всіх ця Ліга чемпіонів буде новою. Навіть для тих, хто грав. У Динамо все збалансовано, на відміну від Шахтаря, тому що нікого не купували.

Динамо – Бенфіка: поєдинок Ліги чемпіонів обслуговуватиме арбітр, який пропустив Шахтар у груповий етап

Одні і ті ж гравці стабільно грають в чемпіонаті. Бенфіка – найслабший суперник серед Баварії і Барселони. Ми – найслабші в цій групі.

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Щоб бути стабільним – потрібно декілька років грати добре, а не декілька раз. Луческу зробив кращою лише оборону в Динамо. А так – нічого не змінилося", – сказав Леоненко у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, Динамо стартує у груповому раунді Ліги чемпіонів вже найближчого вівторка, 14 вересня. Першим суперником киян буде Бенфіка. Окрім португальців підопічні Луческу поміряються силами з Баварією та Барселоною.

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