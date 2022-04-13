Наставник мюнхенцев отдает себе отчет, что его дебютный сезон в немецком гранде сложился не слишком удачно.

"Раньше мы вылетели из Кубка Германии, теперь – из ЛЧ. Полуфинал Лиги чемпионов – это минимум для Баварии. К сожалению, мы не смогли туда пробиться. Не знаю, что теперь меня ждет, но я не боюсь, ведь существуют вещи куда хуже. Сейчас я сосредоточен на поединке против Арминии.

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Я разочарован. То, что произошло в конце игры с Вильярреалом – очень досадно. Поражение в первом матче стало для нас роковым", – цитирует Нагельманна Sport1.

Напомним, 34-летний Юлиан возглавил Баварию летом 2021-го. Под его руководством команда лидирует в Бундеслиге, но вылетела из Кубка Германии от Боруссии М (0:5), а в ЛЧ не смогла пройти Вильярреал на стадии четвертьфинала (0:1, 1:1). А вот 10-й подряд чемпионский титул, похоже, никуда не убежит – 9 очков отрыва за 5 туров до финиша.

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