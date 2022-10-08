"Дивно, що робить Ерлінг Холанд. Він наче грав проти дітей. І так, я думаю, що він може побити всі рекорди. Те, що він робить на початку сезону, неймовірно, тому вітаю його, тому що він готовий грати на найвищому рівні.

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Раніше Холанд грав у Бундеслізі, там також високий рівень, але в Прем'єр-лізі та Лізі чемпіонів забити стільки голів, як він, не так просто. Тому нам приємно бачити нападника і такого гравця, як він, це задоволення", – наводить слова Кака L`Equipe.

Зауважимо, що Холанд перебрався в Манчестер Сіті цього літа та вражає своїми бомбардирськими здібностями – 19 голів та 3 асисти у 12 поєдинках.

Ман Сіті розтрощив МЮ у матчі АПЛ з 9 голами – 3 поспіль домашній хет-трик плюс 2 асисти Холанда, феєрія Фодена і КДБ