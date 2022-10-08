"Удивительно, что делает Эрлинг Холанд. Он словно играл против детей. И да, я думаю, что он может побить все рекорды. То, что он делает в начале сезона, невероятно, поэтому приветствую его, потому что он готов играть на самом высоком уровне.

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Ранее Холанд играл в Бундеслиге, там тоже высокий уровень, но в Премьер-лиге и Лиге чемпионов забить столько голов, как он, не так просто. Поэтому нам приятно видеть нападающего и такого игрока, как он, это удовольствие", – приводит слова Кака L`Equipe.

Отметим, что Холанд перебрался в Манчестер Сити этим летом и поражает своими бомбардирскими способностями – 19 голов и 3 ассиста в 12 поединках.

Ман Сити разбил МЮ в матче АПЛ с 9 голами – 3 подряд домашний хет-трик плюс 2 ассиста Холанда, феерия Фодена и КДБ