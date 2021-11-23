"Чи може Динамо з цією Баварією позмагатись та забити гол? На це треба сподіватись. А чи зможе, гра покаже. Чи вплине на гру Баварії те, що мюнхенська команда прилетіла до Києва без семи футболістів? Звісно, ​​вплин, але малюнок гри Баварії не зміниться. Бажання у них буде ще більше. Можливо, десь виконавської майстерності буде менше. А загалом Баварія сильна й так.

Динамо – Баварія: Сабо не вірить, що кияни зможуть забити бодай гол у матчі Ліги чемпіонів

Що думаю з приводу того, що Гармаш може знову вийти у стартовому складі як форвард? Не хочеться нікого образити. Луческу має нападників. Він обирає найкращого з них. Об'єктивно, якщо за статистикою, Гармаш зараз забивний в УПЛ. Але матч із Баварією – це вже інший рівень.

Чи пам'ятаю переможний поєдинок проти Баварії (2:0) у Лізі чемпіонів 1999/2000? Нечітко пам'ятаю той матч. Але скажу так, що тоді Баварія теж була машиною. Вона завжди була машиною. Я не думаю, що ця Баварія набагато сильніша за ту, яка була. Я думаю, що за вдалого збігу обставин кияни можуть за щось зачепитися", – поділився Яшкін у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, поєдинок з Баварією відбудеться у вівторок, 23 листопада, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:45.

Динамо – Баварія: прес-конференція Мірчі Луческу – про проблеми Мюнхена, мотивацію та орендованих