"Киянам потрібно постаратися хоча б посісти третє місце у групі. Але Баварія – дуже сильна команда. Там є два повноцінні склади. Те, що мюнхенці програли матч Бундесліги Аугсбургу, ще більше їх розлютить. Я впевнений, що Баварія виграє у Динамо. Кияни зараз стомлені. А перемога 6:1 над Чорноморцем — це не показник. Це комедія. Цього не має бути у нашому футболі!

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А те, що Баварія у Динамо виграє, я певен. Вони сильніші за нас. Нікуди від цього не подітися. Чи можуть українські фанати розраховувати бодай на гол у виконанні Динамо? У Луческу на міжнародній арені у матчах із сильними командами одна тактика. Коли він прийшов до клубу і зайнявся захистом, в принципі, він правильно зробив. Луческу вичавив усе з київських футболістів. Вичавити він більше нічого не може.

Тому я вважаю, що динамівці захищатимуться. І, можливо, десь на контратаці кияни заб'ють. Але навряд. У Баварії команда хороша. Звісно, ​​німці будуть атакувати, пресингувати, не давати киянам приймати м'яч. Ця Баварія вміє грати.

Відсутність у складі семи гравців? У Баварії такі футболісти, що будь-хто може грати. Це як збірна Франції. У Дешама два з половиною склади. Також і в Баварії", – поділився Сабо у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, поєдинок з Баварією відбудеться у вівторок, 23 листопада, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:45.

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