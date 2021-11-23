"Может ли Динамо с этой Баварией посоперничать и забить гол? На это нужно надеяться. Сможет ли, игра покажет. Повлияет ли на игру Баварии то, что мюнхенская команда прилетела в Киев без семи футболистов? Конечно, повлияет, но рисунок игры Баварии не изменится. Желания у них будет еще больше. Возможно, где-то исполнительского мастерства будет меньше. В целом же Бавария сильна и так.

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Что думаю о том, что Гармаш может снова выйти в стартовом составе как форвард? Не хочется никого обидеть. Луческу имеет нападающих. Он выбирает лучшего из них. Объективно, если по статистике, Гармаш сейчас забивной в УПЛ. Но матч с Баварией – это уже другой уровень.

Помню ли победный поединок против Баварии (2:0) в Лиге чемпионов 1999/2000? Неясно помню тот матч. Но скажу так, что тогда Бавария тоже была машина. Она была всегда машиной. Я не думаю, что эта Бавария гораздо сильнее той, которая была. Я думаю, что при удачном стечении обстоятельств киевляне могут за что-то зацепиться", – поделился Яшкин в комментарии meta-ratings.

Напомним, поединок с Баварией пройдет во вторник, 23 ноября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:45.

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