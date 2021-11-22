"Всі команди, які грають в Лізі чемпіонів, мають проблеми. Баварія не виключення. Аугсбург зробив все можливе, щоб досягти позитивного результату з Баварією. Зразково оборонялися всією командою, мали грамотну тактичну підготовку, билися на полі, віддали всі сили. Це була нетипова гра для Бундесліги. Аугсбург закрився на своїй половині та не давав вільних зон. Баварія була не готова до такого, тому програла.

Стан Забарного, Шапаренка та Сидорчука? Сподіваюся, що їм 2-3 дні відпочинку пішли на користь. Я їх привітав за хорошу роботу в збірній. А за цей час вони мали змогу повернутися головою у клубні справи та налаштуватися на завтрашній матч.

Граємо проти німців. Ця гра коштує три мільйони. Як ви думаєте, футболісти хочуть перемоги, чи ні? Баварія. Ліга чемпіонів. Яка мотивація потрібна?

Розгром Чорноморця? Я сказав перед грою своїм футболістам, що там багато орендованих з Динамо, і я хочу побачити – хто кого. Хто заслуговує грати за Динамо, а хто – за Чорноморець. Команда зіграла дуже добре. Футболісти були мотивовані.

Що стосується орендованих, то це вибір тренера Чорноморця. Я завжди дозволяю грати орендованим, навіть на шкоду собі. Так було з Зорею в попередні роки, так було з Маріуполем в Донецьку. Ніколи не забороняв. Кожен орендований гравець виходить на матч з подвійною мотивацією.

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Нагельсманн – чудовий тренер. Він довів це роботою в Бундеслізі ще в молодому віці, а зараз дійшов до Баварії. У Мюнхені йому ще й пощастило. Одна справа тренувати Лейпциг, інша – Баварію. Суперфутболісти, суперскаути, відмінна робота клубу. Баварія виграє титули, Баварія запрошує найкращих гравців. В таких умовах тренер може реалізуватися", – сказав на прес-конференції Мірча Луческу.

Динамо після 4 турів Ліги чемпіонів йде останнім у групі E з одним очком і нулем забитих м'ячів. Баварія зі стовідсотковими показниками очолює квартет і вже гарантувала собі місце в плей-офф. Перша зустріч суперників завершилася розгромом киян.

Динамо без варіантів програло Баварії в Лізі чемпіонів – розгром від зірок світового класу та мікроскопічний позитив