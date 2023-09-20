– Як загалом оцінюєте гру команди?

– Непогано. Припустилися помилок, які призвели до голів.

– Де була головна проблема?

– Бачите, у нас кардинально змінюється склад, дуже багато молодих гравців. Помилки в ЛЧ не пробачають, тому так вийшло. На початку матчу три помилки – отримали три голи. Але потім зібралися і показали гідну гру.

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– Як оціните гру Дмитра Різника? Пропустити 3 м'ячі за 30 хвилин...

– Як тренер, я добре оцінюю гру. Він грав упевнено. Так, три голи, але він дуже допоміг зберегти надію на виправлення ситуації. Дуже позитивно оцінюю.

– Як гадаєте, такий старт сильно вплине на команду психологічно?

– Ні. Вважаю, що молоді гравці отримали певний досвід. Вони вже розуміють, що таке Ліга чемпіонів. Наступна гра дуже важлива. Чесно кажучи, будемо грати з прямим конкурентом (Антверпеном) за весняні єврокубки. Побачимо. Зробимо аналіз, а вони вже повинні розуміти, як далі діяти, – резюмував Пятов у екслюзивному коментарі Футбол 24.

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