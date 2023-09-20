– Как в целом оцениваете игру команды?

– Неплохо. Допустили ошибки, которые привели к голам.

– Где была главная проблема?

– Видите ли, у нас кардинально меняется состав, очень много молодых игроков. Ошибки в ЛЧ не прощают, потому так получилось. В начале матча три ошибки – получили три гола. Но потом собрались и показали достойную игру.

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– Как оцените игру Дмитрия Ризныка? Пропустить 3 мяча за 30 минут...

– Как тренер, я хорошо оцениваю игру. Он играл уверенно. Да, три гола, но он очень помог сохранить надежду на исправление ситуации. Очень положительно оцениваю.

– Как вы думаете, такой старт сильно повлияет на команду психологически?

– Нет. Считаю, что молодые игроки получили опыт. Они уже понимают, что такое Лига чемпионов. Следующая игра очень важна. Честно говоря, будем играть с прямым конкурентом (Антверпеном) за весенние еврокубки. Увидим. Сделаем анализ, а они должны понимать, как дальше действовать, – резюмировал Пятов в эксклюзивном комментарии Футбол 24.

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