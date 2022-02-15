"Зальцбург демонструє чудові результати останніми роками, зокрема й у Лізі чемпіонів. В австрійському футболі вони давно законодавці моди. Щоб вийти до 1/8 фіналу, потрібно мати певний рівень майстерності та демонструвати його у кількох матчах. Тож ми добре розуміємо силу суперника.

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Ми, природно, маємо показати свої сильні якості на полі. Починається важливий етап сезону. Ліга чемпіонів – неймовірно важливий для нас турнір. Усі хочуть грати з найсильнішими командами Європи та бути серед найкращих", – цитує Мюллєра офіційний сайт УЄФА.

До слова, перший поєдинок у протистоянні Зальцбурга та Баварії відбудеться завтра, 16 лютого, у Австрії. Матч-відповідь зіграють 8 березня у Мюнхені. Обидві гри розпочнуться о 22:00 за київським часом.

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