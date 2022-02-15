"Зальцбург демонстрирует отличные результаты в последние годы, в том числе и в Лиге чемпионов. В австрийском футболе они давно законодатели моды. Чтобы выйти в 1/8 финала, нужно иметь определенный уровень мастерства и демонстрировать его в нескольких матчах. Поэтому мы хорошо понимаем силу соперника.

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Мы, естественно, должны показать свои сильные качества на поле. Начинается важный этап сезона. Лига чемпионов – невероятно важный для нас турнир. Все хотят играть с сильнейшими командами Европы и быть среди лучших", – цитирует Мюллера официальный сайт УЕФА.

Первый поединок в противостоянии Зальцбурга и Баварии состоится завтра, 16 февраля, в Австрии. Ответный матч сыграют 8 марта в Мюнхене. Обе игры начнутся в 22:00 по киевскому времени.

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