Манчестер Юнайтед ризикує перетворити непоганий сезон в катастрофу. Виграний Кубок ліги та фінал Кубка Англії не матимуть жодного значення, якщо команда пролетить повз Лігу чемпіонів. Повернення в головний турнір континенту ще нещодавно здавалося гарантованим. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, до чого докотилися "дияволи".

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Поразка від Брайтона в минулому турі була неприємною, але зрозумілою. Де Дзербі провів шикарну роботу зі своєю командою та грає зараз краще за деяких грандів. Але величезні проблеми з Вест Хемом пояснити важко. Ерік Тен Хаг виставив потужний склад. Так, є втрати в обороні, але група атаки оптимальна.

Манчестер Юнайтед потужно розпочав і навіть створив кілька моментів. Рашфорд, Фернандеш, Антоні та Еріксен неточно пробили з хороших позицій. Однак реалізувати ці нагоди не вдалося, а в Де Хеа знову трапилося помутніння. Бенрама здалеку пробив, а голкіпер МЮ пропустив біля руки простий м'яч.

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"Дияволи" так і не оговталися від цього фейлу та не зуміли повернути темп стартових хвилин. По перерві Манчестер Юнайтед взагалі поплив. Вест Хем почав возити гостей. Чудових ударів завдали Боуен і Пакета, курйозно бив Соучек, Райс прострілив вздовж порожніх воріт, Антоніо розривав опонентів на швидкості.

Звично небезпечними були стандарти Вест Хема. Антоніо забив після одного з кутових, однак судді зафіксували фол проти Де Хеа. Господарі продовжували домінувати та знайшли епізод для ще одного гола – Соучек замкнув подачу з флангу. Однак той гол арбітр скасував через офсайд.

Манчестер Юнайтед, якому треба було відігруватися, довгий час нічого осмисленого не міг запропонувати. Найкращі шанси Юнайтед – прориви Рашфорда та Марсьяля з сейвами Фабіанскі. І не варто забувати, що манкуніанцям пробачили руку Ліндельофа в штрафному після скидки Бенрама.

МЮ програв і поставив під загрозу потрапляння в Лігу чемпіонів. "Дияволи" ще в топ-4, але знизу підтискають. Ліверпуль набрав хід, виграв 6 матчів поспіль і скоротив відставання до одного очка. Щоправда, провів на одну гру більше, тому не може вважатися фаворитом. На щастя для МЮ, Ньюкасл також сьогодні програв.

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І все ж розклад на фініші чемпіонату найлегший у Манчестер Юнайтед. У манкуніанців попереду чотири суперники без мотивації. Лякає статус Челсі, але тільки статус – команда Мудрика зараз жахлива.

У Ньюкасла складний матч з Брайтоном, який рветься в єврокубки, та поєдинки проти Лідса і Лестера, які борються за виживання. У Ліверпуля зустріч з міцною Астон Віллою та виїзд до Лестера. Тому МЮ ще нічого не втратив, але з такою грою, як сьогодні, буде важко зберегти місце в Лізі чемпіонів.

Календар Ньюкасла (65 очок):



Лідс – виїзд

Брайтон – вдома

Лестер – вдома

Челсі – виїзд

Календар МЮ (63 очки):



Вулверхемптон – вдома

Борнмут – виїзд

Челсі – вдома

Фулхем – вдома

Календар Ліверпуля (62 очки):



Лестер – виїзд

Астон Вілла – вдома

Саутгемптон – виїзд