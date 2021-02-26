Кіліан Мбаппе став автором найкрасивішого гола тижня в ЛЧ, повідомляє офіційний Twitter змагань. Зірка ПСЖ у поєдинку з Барселоною оформив хет-трик, а найкращим м'ячем був визнаний третій, забитий після стрімкої контратаки.

Обамеянг визнаний гравцем тижня у Лізі Європи

За результатами голосування, що проводилось на сайті УЄФА, вболівальники сформували свою топ-4. Другим за шедевральністю був визнаний м'яч Махмуда Дауди (Борусія Д) у грі з Севільєю, третім – краса через себе Олів'є Жиру (Челсі) у ворота Атлетіко. Четвірку закриває переможний дальній постріл Ферлана Менді (Реал) у протистоянні з Аталантою.

Зауважимо, матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 9-10 і 16-17 березня.

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