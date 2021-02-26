П'єр-Емерік Обамеянг визнаний найкращим гравцем тижня у другому за престижністю турнірі Європи, повідомляє офіційний Twitter УЄФА.

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За це звання форвард "канонірів" боровся ще з голкіпером Мольде Андреасом Лінде, хавбеком Тоттенхема Деле Аллі та нападником Рейнджерс Альфредо Морелосом. Варто зауважити, що перемога у номінації є заслуженою, адже П'єр-Емерік дублем вивів Арсенал в 1/8 фіналу у напруженому протистоянні з Бенфікою.

До слова, вже у наступному раунді команда Обамеянга протистоятиме грецькому Олімпіакосу. Матчі заплановані на 11 і 18 березня.

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