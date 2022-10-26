Вингер Шахтера Михаил Мудрик встал на защиту своего одноклубника Даниила Сикана, упустившего невероятный шанс принести "горнякам" победу над Селтиком.

Мудрик в своем Instagram выложил фотографию Сикана, обратившись с просьбой к своим персональным болельщикам.

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"Хочу попросить всех своих болельщиков поддержать этого козака. У всех бывают неудачные дни, но то, как он выходит, и с каким желанием играет, заслуживает поддержки. Спасибо за понимание!" – говорится в сообщении.

Напомним, Сикан имел возможность принести победу Шахтеру в игре с Селтиком, но умудрился не попасть в пустые ворота с нескольких метров. Поединок так и завершился вничью (1:1).

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