Мудрик втратить найдосвідченішого одноклубника – Челсі не зміг переконати лідера залишитись
Челсі готується до безкоштовного прощання з головним авторитетом роздягальні.
Захисник Тьягу Сілва ухвалив рішення влітку покинути Стемфорд Брідж вільним агентом, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.
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У січні Челсі пропонував 39-річному ветерану залишитися до кінця кар'єри, але той відмовив.
Центрбек ще не визначився з наступним клубом. Останніми тижнями Сілву пов'язували з рідним Флуміненсе.
Нагадаємо, бразилець приєднався до Челсі у серпні 2020-го також вільним агентом. Наразі захисник провів за "синіх" 149 матчів, оформивши 9 голів та 3 асисти. Сілва з величезним відривом є найдосвідченішим гравцем нинішнього Челсі і єдиним серед польових, який перетнув позначку у 30 років.
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