Челсі готується до безкоштовного прощання з головним авторитетом роздягальні.

Тьягу Сілва з дружиною / Фото зі соцмереж

Захисник Тьягу Сілва ухвалив рішення влітку покинути Стемфорд Брідж вільним агентом, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

Лідер Челсі ризикує пропустити матч проти Зінченка – шанс для Мудрика зіграти з Арсеналом

У січні Челсі пропонував 39-річному ветерану залишитися до кінця кар'єри, але той відмовив.

Завтра, 23 квітня, у центральному матчі АПЛ зустрінуться Арсенал і Челсі. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" переможуть "пенсіонерів". Звитяга команди Зінченка оцінена коефіцієнтом 1,5, а на успіх партнерів Мудрика дають 6,43. Нічия – 4,77. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,52, а на відповідний тотал менше – за 2,62.

Центрбек ще не визначився з наступним клубом. Останніми тижнями Сілву пов'язували з рідним Флуміненсе.

Нагадаємо, бразилець приєднався до Челсі у серпні 2020-го також вільним агентом. Наразі захисник провів за "синіх" 149 матчів, оформивши 9 голів та 3 асисти. Сілва з величезним відривом є найдосвідченішим гравцем нинішнього Челсі і єдиним серед польових, який перетнув позначку у 30 років.

Ман Сіті вирвав перемогу над Челсі після появи Мудрика – "сині" вилетіли з Кубка Англії, віддавши фінал в'ялому опоненту