Защитник Тиагу Силва принял решение летом покинуть Стэмфорд Бридж свободным агентом, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Лидер Челси рискует пропустить матч против Зинченко – шанс для Мудрика сыграть с Арсеналом

В январе Челси предлагал 39-летнему ветерану остаться до конца карьеры, но тот отказал.

Завтра, 23 квітня, у центральному матчі АПЛ зустрінуться Арсенал і Челсі. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" переможуть "пенсіонерів". Звитяга команди Зінченка оцінена коефіцієнтом 1,5, а на успіх партнерів Мудрика дають 6,43. Нічия – 4,77. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,52, а на відповідний тотал менше – за 2,62.

Центрбек еще не определился со следующим клубом. В последние недели Силву связывали с родным Флуминенсе.

Напомним, бразилец присоединился к Челси в августе 2020-го также свободным агентом. Пока защитник провел за "синих" 149 матчей, оформив 9 голов и 3 ассиста. Силва с огромным отрывом является самым опытным игроком Челси и единственным среди полевых, который пересек отметку в 30 лет.

Ман Сити вырвал победу над Челси после появления Мудрика – "синие" вылетели из Кубка Англии, отдав финал дряблому оппоненту