Мудрик потеряет самого опытного одноклубника – Челси не смог убедить лидера остаться
Челси готовится к бесплатному прощанию с главным авторитетом раздевалки.
Защитник Тиагу Силва принял решение летом покинуть Стэмфорд Бридж свободным агентом, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
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В январе Челси предлагал 39-летнему ветерану остаться до конца карьеры, но тот отказал.
Центрбек еще не определился со следующим клубом. В последние недели Силву связывали с родным Флуминенсе.
Напомним, бразилец присоединился к Челси в августе 2020-го также свободным агентом. Пока защитник провел за "синих" 149 матчей, оформив 9 голов и 3 ассиста. Силва с огромным отрывом является самым опытным игроком Челси и единственным среди полевых, который пересек отметку в 30 лет.
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