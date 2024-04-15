Челсі максимально серйозно готується до матчу проти Евертона в рамках 33-го туру АПЛ.

Прес-служба "синіх" опублікувала відео з тренування команди Маурісіо Почеттіно. Ніхто не шкодує себе і "рубається", наче у офіційній грі.

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Михайло Мудрик регулярно стає одним з головних облич у таких динамічних відео.

До речі, тур АПЛ закриє саме зустріч українців – Мудрик проти Миколенка. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: Челсі переможе Евертон. Коефіцієнт на звитягу команди Михайла Мудрика – 1,75. Нічию оцінили в 4,16. У перемогу Миколенка і Ко вірять найменше – 4,6. Крім цього, букмекер GGBET очікує на результативний футбол – коефіцієнт на тотал менше 2,5 голів складає 2,57.

Щоправда, спочатку українець завалився на газон від різкого підкату 115-мільйонного Мойзеса Кайседо. Завершує Михайло на мажорній ноті, ледь не розриваючи сітку могутнім ударом.

Нагадаємо, матч Челсі – Евертон відбудеться сьогодні, початок о 22:00. У складі гостей є свій українець – Віталій Миколенко.

Preparations for Monday night are complete. pic.twitter.com/Flsvqgwtwm — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 14, 2024

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