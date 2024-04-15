Мудрик впав від 115-мільйонного партнера і ледь не розірвав сітку – Челсі залякує Миколенка перед матчем АПЛ
Челсі максимально серйозно готується до матчу проти Евертона в рамках 33-го туру АПЛ.
Прес-служба "синіх" опублікувала відео з тренування команди Маурісіо Почеттіно. Ніхто не шкодує себе і "рубається", наче у офіційній грі.
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Михайло Мудрик регулярно стає одним з головних облич у таких динамічних відео.
Щоправда, спочатку українець завалився на газон від різкого підкату 115-мільйонного Мойзеса Кайседо. Завершує Михайло на мажорній ноті, ледь не розриваючи сітку могутнім ударом.
Нагадаємо, матч Челсі – Евертон відбудеться сьогодні, початок о 22:00. У складі гостей є свій українець – Віталій Миколенко.
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