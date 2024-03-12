Мудрик отримав комплімент від головної зірки Челсі: "Такі голи нададуть упевненість будь-кому"
Півзахисник Челсі Коул Палмер задоволений перемогою над Ньюкаслом (3:2) завдяки власному голу, Мудрику і Джексону.
"Здобути три очки – важливий крок у правильному напрямку. Наша команда чудово знає якості Мудрика і Джексона, їхня гра надихає. Такі голи нададуть упевненість будь-кому.
Гол Мудрика у відеоогляді матчу АПЛ Челсі – Ньюкасл – 3:2
Важливо, щоб ми знову вигравали матчі, тоді уболівальники будуть щасливі. Ми повинні спробувати це зробити. Я не хочу оцінювати наш сезон, але краще все ж потрапити до єврокубків. Зараз рухаємося від матчу до матчу, а там побачимо, де ми закінчимо", – цитує Палмера ВВС.
Нагадаємо, зараз Челсі перебуває на 11-й сходинці АПЛ. Мудрик у чемпіонаті награв 908 хвилин, оформивши 4 голи та 2 асисти.
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