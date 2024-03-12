"Здобути три очки – важливий крок у правильному напрямку. Наша команда чудово знає якості Мудрика і Джексона, їхня гра надихає. Такі голи нададуть упевненість будь-кому.

Гол Мудрика у відеоогляді матчу АПЛ Челсі – Ньюкасл – 3:2

Важливо, щоб ми знову вигравали матчі, тоді уболівальники будуть щасливі. Ми повинні спробувати це зробити. Я не хочу оцінювати наш сезон, але краще все ж потрапити до єврокубків. Зараз рухаємося від матчу до матчу, а там побачимо, де ми закінчимо", – цитує Палмера ВВС.

Нагадаємо, зараз Челсі перебуває на 11-й сходинці АПЛ. Мудрик у чемпіонаті награв 908 хвилин, оформивши 4 голи та 2 асисти.

Мудрик забив класний переможний гол: Челсі обіграв Ньюкасл і майже дістав "сорок" в турнірній таблиці АПЛ