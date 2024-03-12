“Добыть три очка – важный шаг в правильном направлении. Наша команда прекрасно знает качества Мудрика и Джексона, их игра вдохновляет. Такие голы придадут уверенность любому.

Гол Мудрика в видеообзоре матча АПЛ Челси – Ньюкасл – 3:2

Важно, чтобы мы снова выигрывали матчи, тогда болельщики будут счастливы. Мы должны попытаться это сделать. Я не хочу оценивать наш сезон, но лучше все же попасть в еврокубки. Сейчас движемся от матча к матчу, а там увидим, где мы закончим", – цитирует Палмера ВВС.

Напомним, сейчас Челси находится на 11-й строчке АПЛ. Мудрик в чемпионате наиграл 908 минут, оформив 4 гола и 2 ассиста.

Мудрик забил классный победный гол: Челси обыграл Ньюкасл и почти достал "сорок" в турнирной таблице АПЛ