Шахтар розписав нічию з Селтіком у другому турі Ліги чемпіонів (1:1). Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Шахтар стартував у Лізі чемпіонів з розгромної перемоги над Лейпцигом. У другому матчі "гірники" приймали Селтік у Варшаві й також змогли розжитися очками. Гра завершилася з рахунком 1:1.

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Початок звітної зустрічі вийшов невдалим – команда Ігоря Йовічевіча пропустила швидкий гол. Чи не перший же вихід на чужу половину став для Шахтаря фатальним. Мудрик відпустив від себе м'яч і обрізав всю команду. Хакшабановіч і Хатате реалізували чисельну перевагу біля воріт Трубіна. Донеччани ще до перерви зрівняли рахунок – виправився Мудрик! Судаков розібрався в центрі поля та вирізав шикарний пас у розріз, а Михайло зблизився з воротами та пробив над голкіпером.