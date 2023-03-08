Німецький клуб зіграв матч-відповідь у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі. Борусія Д програла англійцям з рахунком 0:2. Півзахисник німців Емре Джан знайшов винного у поганому результаті.

Челсі – Борусія Д – 2:0 – відео голів та огляд матчу

"Думаю, у нас був непоганий матч. Ми не заслуговували на поразку, але ми програли через арбітра. Він дав перебити пенальті ще раз, як це можливо? Я не розумію. Суддя був дуже поганий сьогодні.

Ми грали тут, на Стемфорд Брідж, можливо, він злякався вболівальників. Не знаю. УЄФА повинен був дати нам іншого арбітра. Дуже боляче програвати. Челсі зіграв добре в першому таймі, у другому таймі ми мали чудовий шанс, який не реалізував Джуд. Але в підсумку у нас було занадто мало моментів, якщо чесно, і нам не вдалося забити", – цитує Джана RMC Sport.

Нагадаємо, що у ворота Борусії призначили пенальті. Хаверц влучив у стійку, але у штрафному майданчику гравці опинились раніше, ніж Кай пробив. Арбітр зустрічі попросив перебити 11-метровий, що призвело до другого гола у ворота німців.

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