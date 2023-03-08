Немецкий клуб сыграл ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси. Боруссия Д проиграла англичанам со счетом 0:2. Полузащитник немцев Эмре Джан нашел виновного в плохом результате.

Челси – Боруссия Д – 2:0 – видео голов и обзор матча

"Думаю, у нас был неплохой матч. Мы не заслуживали поражения, но мы проиграли из-за арбитра. Он дал перебить пенальти еще раз, как это возможно? Я не понимаю. Судья был очень плох сегодня.

Мы играли здесь, на Стэмфорд Бридж, возможно, он испугался болельщиков. Не знаю. УЕФА должен был дать нам другого арбитра. Очень больно проигрывать. Челси сыграл хорошо в первом тайме, во втором тайме у нас был отличный шанс, который не реализовал Джуд. Но в итоге у нас было слишком мало моментов, если честно, и нам не удалось забить", – цитирует Джана RMC Sport.

Напомним, что в ворота Борусии был назначен пенальти. Хаверц попал в штангу, но игроки оказались в штрафной раньше, чем Кай пробил. Арбитр встречи попросил перебить 11-метровый, что привело ко второму голу в ворота немцев.

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