Функціонери зустрілись на святковій вечері з приводу призначення Лапорти на посаду президента Барселони 15 квітня – за 3 дні до оголошення Європейської Суперліги.

"Зрадники" Суперліги мають сплатити космічний штраф за вихід з турніру

Як повідомляє Daily Mail з посиланням на New York Times, Лапорта повідомив Тебасу про організацію нового турніру та намір 6 клубів взяти участь у змаганнях. Після зустрічі президент Ла Ліги зв'язався із представниками національних футбольних федерацій, керівниками деяких європейських топ-клубів і президентом УЄФА Александером Чеферіном, запустивши процес протидії Європейській Суперлізі.

Нагадаємо, через два дні після оголошення про створення скандального турніру Суперлігу призупинили через масовий вихід її учасників.

До засновників Європейської Суперліги увійшли 6 представників АПЛ (Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем), а також по 3 клуби з Іспанії (Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко Мадрид) та Італії (Ювентус, Інтер, Мілан).

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу