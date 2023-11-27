Керманич Антверпена Марк ван Боммель запевнив, що у команди не буде проблем з мотивацією на матч 5 туру ЛЧ проти Шахтаря.

"Потрібно завжди мати віру. Звичайно, я вірю, що ми можемо поборотися з Шахтарем за третє місце. Ми добре зіграли з ними вдома, але самі віддали той матч. Я справді вірю, що ми можемо перемогти тут, особливо коли бачу наш план.

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Ми показали, що можемо гідно виглядати на рівні ЛЧ. Нам просто потрібно це робити протягом 90 хвилин – ми вже двічі віддавали гру у другому таймі. Загалом ми виглядали не так погано, хоча результати говорять про інше. Можемо завершити групу з нулем очок? Такий шанс існує, і ми маємо ставитися до цього реалістично. Перед грою настрій завжди хороший, хоча це зовсім не гарантія успіху завтра", – цитує ван Боммеля HLN.

Нагадаємо, матч Шахтар – Антверпен у Гамбурзі відбудеться 28 листопада, початок о 19:45. Бельгійці вже втратили будь-які шанси на плей-офф і можуть лише зробити підніжку "гірникам", які відстають від Барси та Порту на 3 очки.

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