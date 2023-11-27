Рулевой Антверпена Марк ван Боммель заверил, что у команды не будет проблем с мотивацией на матч 5 тура ЛЧ против Шахтера.

"Нужно всегда иметь веру. Конечно, я верю, что мы можем сразиться с Шахтером за третье место. Мы хорошо сыграли с ними дома, но сами отдали тот матч. Я действительно верю, что мы можем победить здесь, особенно когда вижу наш план.

Шахтер – Антверпен: прогноз на матч Лиги чемпионов

Мы показали, что можем достойно смотреться на уровне ЛЧ. Нам просто нужно это делать в течение 90 минут – мы дважды отдавали игру во втором тайме. В общем, мы выглядели не так плохо, хотя результаты говорят о другом. Можем завершить группу с нулем очков? Такой шанс существует, и мы должны относиться к этому реалистично. Перед игрой настроение всегда хорошее, хотя это отнюдь не гарантия успеха завтра", – цитирует ван Боммеля HLN.

Напомним, матч Шахтер – Антверпен в Гамбурге состоится 28 ноября, начало в 19:45. Бельгийцы уже упустили любые шансы на плей-офф и могут лишь сделать подножку "горнякам", отстающим от Барсы и Порту на 3 очка.

Шахтер обнародовал заявку на матч Лиги чемпионов