"Щасливий бути тут. Ми виконали свою роботу на груповій стадії, і тепер повертаємося до справи в Лізі чемпіонів. Ми з повагою ставимося до цього суперника. Манчестер Сіті потрібен хороший результат. Звісно, одна гра не визначить володаря путівки в 1/4, але тоді ми можемо поїхати в Манчестер спокійнішими.

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Я дуже поважаю Копенгаген. З власного досвіду знаю, що перші матчі 1/8 фіналу можуть бути складними. Сказав гравцям, що повинні добре підготуватися і мають бути готові страждати. Це буде напружена гра. Я це відчуваю на 100%, а моя інтуїція зазвичай не обманює. Єдиний виняток – матч проти Спортінга два роки тому, коли ми виграли 5:0, але забили 5 голів із 6-ти моментів.

Холанд? Він адаптувався дуже добре після приходу в Ман Сіті. У нас чудові футболісти, які добре приймають новачків. Ерлінг та інші гравці одразу це відчули. Ми не чинимо тиск і не кажемо гравцю, що він зобов'язаний забивати голи. Ми кажемо долучатися до того, що ми робимо, а решта прийде само собою.

Він настільки сильний морально, що після одного забитого м'яча одразу хоче другий. Потім – третій. Погляньте на його результативність (40 голів в ЛЧ – прим. "Футбол 24"). Навіть у Мессі в цьому віці не було таких показників. Це неймовірно. Холанд забивав всюди, де грав. Ми раді, що Ерлінг і де Брюйне повернулися", – цитує Гвардіолу прес-служба "містян".

Матч 1/8 фіналу ЛЧ Копенгаген – Манчестер Сіті стартує 13 лютого о 22:00 за київським часом. В іншому поєдинку вівторка зустрінуться РБ Лейпциг і Реал.

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